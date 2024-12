Quarto gol in questa Champions League per Vlahovic, che vince la sfida con Haaland: "È entrata di poco, ho avuto fortuna. Questo è un risultato strepitoso per noi, può dare la spinta per il resto della stagione". Sul colloquio avuto dalla squadra dopo il Bologna: "Ci siamo detti che non è possibile prendere schiaffi prima di iniziare a giocare. Siamo una squadra giovane, ma qua alla Juve non c'è tempo e nessuno ti aspetta". Locatelli: "È la vittoria dell'anima"

Quarto gol in questa Champions League, lui che non era mai andato a segno in due incontri di fila nella competizione. Riecco Dusan Vlahovic, bomber della Juventus che la sblocca contro il Manchester City e apre il 2-0 finale che rilancia i bianconeri in Europa. È lui a vincere la sfida con Erling Haaland, serata analizzata nel post-partita: "Tutta la squadra ha fatto un'ottima partita, l'abbiamo preparata benissimo e abbiamo fatto tutto ciò che dovevamo fare. Questo è un risultato strepitoso per noi, può dare spinta per il resto della stagione. Il gol? Ho avuto fortuna, è entrata per poco. Spero di continuare così". Vlahovic è tornato sul colloquio avuto recentemente dalla squadra nello spogliatoio: "Due giorni fa ci siamo parlati e ci siamo detti quello che pensavamo dopo il Bologna. Abbiamo ammesso che non è possibile prendere schiaffi prima di iniziare a giocare. Così era successo col Bologna ritrovandoci sotto 2-0. Se potevamo farlo negli ultimi 20 minuti, perché non dal 1’? Abbiamo lasciato troppi punti per strada, siamo una squadra giovane ma qua alla Juve non c’è tempo e nessuno ti aspetta. Dobbiamo migliorare molto ancora. Speriamo che questa partita possa essere un nuovo inizio".