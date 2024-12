Ancora niente vittoria per il Bologna, ma un punto che muove la classifica contro una squadra più esperta, di qualità e in uno stadio complicato. "Sono soddisfatto del contributo dei giocatori che finora hanno avuto meno spazio", dice Italiano nel post-partita. "Ora siamo una squadra in cui tutti quelli che vanno in campo sanno cosa fare". Per trovare i tre punti è sempre questione di dettagli: "Stavolta siamo mancati avanti"

"Speravo di vincere nel finale con giocatori freschi"

C'è anche un po' di rammarico per una vittoria che continua a sfuggire. Sono rimasti solo due tentativi ai rossoblù: "Questa volta ci è mancato qualcosa davanti e non dietro, questione di dettagli. Dallinga ha avuto una buona occasione, l'ultima volta in campionato aveva mandato la palla all'angolino in una circostanza simile. Avevo preparato la partita per inserire negli ultimi 20 minuti giocatori freschi, ma non sempre chi entra riesce a incidere. Ma abbiamo fatto una grande prestazione". L'allenatore del Bologna non smette di ribadire il concetto: "Sono felice anche dell'attegiamento del primo tempo, perché il Benfica è squadra forte, che segna, pressa tanto e se non c'è riuscita è merito nostro".