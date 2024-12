Leao: "Ce la siamo complicata, si deve migliorare"

E' stato certamente tra i migliori in campo, sbloccando la partita nel primo tempo, ma anche Rafael Leao sottolinea la prestazione non brillante di un Milan che ha rischiato di compromettere la gara con la Stella Rossa ma anche la classifica: "Era importantissimo vincere però con i giocatori che abbiamo e con la squadra che abbiamo potevamo fare molto meglio davanti ai nostri tifosi - dice - Secondo me abbiamo complicato questa partita, però alla fine abbiamo preso questi tre punti che era la cosa più importante". Leao prova a capire anche i motivi di una prestazione sottotono: "Credo sia una questione mentale soprattutto, perché in queste partite se non dai il massimo, fai prendere fiducia agli avversari, bisogna stare attenti ai dettagli, perché il gol che abbiamo preso è frutto di un dettaglio, non siamo stati concentrati, hanno rubato palla e sono andati in contropiede. Alla fine in queste gare, quando giochiamo in casa abbiamo spesso la palla e gli avversari cercano di sfruttare queste situazioni, è andata così, alla fine abbiamo battagliato tutti insieme".