Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola a Pamplona era stato organizzato un folle incontro di calcio tra giocatori sani e contagiati da coronavirus. L'evento, previsto per il 21 luglio e pubblicizzato anche sui social, ha portato alla denuncia di un 23enne del posto. L'accusa è quella di avere violato le misure di contenimento della pandemia e potrebbe pagare una multa fino a 3mila euro. Secondo gli organizzatori il match sarebbe dovuto essere "un evento di beneficenza per il malati di Covid-19". La partita si sarebbe dovuta giocare nel quartiere Mendillori di Pamplona e per l'iscrizione si doveva ricorrere a Instagram, secondo quanto riferiscono diversi media locali tra i quali i quotidiani sportivi As e Marca.

Il messaggio delle autorità

Le autorità spagnole hanno anche diffuso un messaggio per scoraggiare nuove iniziative del genere: ''Chiediamo ai cittadini di utilizzare il loro senso civico, affinché non si prenda parte a questo o ad altri eventi in cui la sicurezza sanitaria non può essere garantita e viene messa a rischio la salute pubblica".