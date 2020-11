Paul Gascoigne, ex centrocampista biancoceleste e della Nazionale inglese, ha tirato la stoccata sorridendo, durante il programma tv 'Good Morning Britain', ma Peter Shilton ha faticato qualche secondo a riprendersi e rispondere, altrettanto sorridente: "Grazie Gazza, ma poi ho giocato per altri 20 anni...".

L'ex numero 1 inglese, beffato dalla rete di mano nei quarti di finale del mondiale '86, seguita poco dopo dal 'gol del secolo' sempre di Maradona, più volte in passato ha rinfacciato all'argentino di essersi comportato in modo poco sportivo e di non avergli mai chiesto scusa per quel gol irregolare.