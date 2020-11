Maradona, l'omaggio notturno di Mertens. VIDEO

Dries Mertens, che aveva dedicato un commovente post sui social a Diego Armando Maradona nel giorno della sua morte, ha voluto rendere ancora omaggio al Pibe de Oro dopo la sfida di Europa League vinta contro il Rijeka. Ciro, così lo chiamano affettuosamente i tifosi napoletani, ha preso un taxi dallo stadio per raggiungere i Quartieri Spagnoli. Per la precisione in via Emanuele de Deo, dove a pochi minuti a piedi da Piazza del Plebiscito, si trova il celebre murale dedicato a Maradona nel 1990 in occasione del secondo scudetto conquistato dagli azzurri. Sotto l'opera realizzata da Mario Filardi, restaurata tra il 2016 e il 2017, Dries Mertens ha deposto una corona di fiori. L'attaccante del Napoli era visibilmente emozionato, sotto gli occhi di alcuni tifosi che hanno immortalato lo storico momento.