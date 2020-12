13/35 Instagram @romelulukaku

Lukaku "chiude" con 23 reti: 17 in campionato, 2 in Champions, 2 in Europa League e 2 in Coppa Italia. Saranno mesi lunghissimi, in attesa del ritorno alla "normalità". Romelu - come i compagni - si allena in garage... a casa e individualmente fino al 25 maggio, quando la squadra si ritrova ad Appiano Gentile per prepararsi alla ripresa.