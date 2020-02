And the Madonnina goes to...



Nella magica serata che ha regalato il primo Oscar a Brad Pitt, un altro "biondo", l'olandese Stefan de Vrij (che era appena nato nel marzo del 1992 quando Salvatores e Abatantuono trionfavano a Los Angeles) si è guadagnato il riconoscimento di migliore attore non protagonista del derby. Perché sì, è vero che il difensore dell'Inter ha completato la rimonta da 0-2 a 3-2, ma - tecnicamente - non era tra i candidati al ruolo centrale... del film, pensati per Lukaku e Ibra. Che non hanno deluso le aspettative della platea, strameritando il ruolo, anzi "i" ruoli: ex-aequo come migliori attori protagonisti, appunto; il cortometraggio per Romelu (il video nello spogliatoio!) e un premio speciale alla carriera per l'immortale Zlatan. Unanime, poi, il verdetto sui migliori effetti speciali per il "visionario" Christian Eriksen (anche lui del '92, come "capitan" Brozovic) e a quella punizione surreale da casa sua, che ha ridisegnato le leggi della fisica, degna del Gravity di Alfonso Cuarón.