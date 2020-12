Come funziona il sorteggio?

Non ci sono teste di serie né restrizioni di altro genere. Le quattro squadre qualificate saranno inserite in un'urna e verranno sorteggiati i due accoppiamenti. La prima squadra estratta sarà quella 'di casa' nella prima semifinale e la seconda, invece, sarà quella 'in trasferta'. Stesso procedimento anche per il secondo accoppiamento.

Se la seconda o la quarta squadra estratta è la nazione ospitante, la relativa semifinale viene cambiata in modo che la nazione ospitante sia la squadra 'di casa'. L'accoppiamento della partita che include la nazione ospitante è considerato la semifinale 1.