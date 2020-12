È successo durante Besiktas-Sivasspor. Hakan Arslan ha deciso di mostrare all'arbitro il torto subito sul gol dello svantaggio su uno smartphone. Ma la protesta non è andata a buon fine (nonostante avesse ragione). E ricordate il precedente in Serie A? Condividi:

Espulso dopo aver mostrato all'arbitro l'errore su uno smartphone. Altro che Var! È successo in Turchia, nella partita di campionato tra Besiktas e Sivasspor. Protagonista del curioso episodio il capitano della squadra ospite Hakan Arslan, su tutte le furie durante l'intervallo per la rete del vantaggio concessa alla squadra di casa al 18', nonostante sembrasse palese l'errore arbitrale. Il replay delle immagini sembra infatti non lasciar spazio a dubbi: pallone completamente oltre la linea laterale poco prima del cross e del colpo di testa vincente. Eppure… gol buono, anche dopo l'attesa e la conferma arrivata dal Var (che in Turchia c'è).

Rosso Arslan ha allora utilizzato un altro tipo di tecnologia come forma di protesta: la foto sullo smartphone. Appena dopo il fischio di metà tempo lo ha sventolato sotto il naso dell'arbitro che, in risposta, ha sventolato un cartellino in faccia al giocatore. Poi la situazione è peggiorata: per l'incolpevole smartphone arrivato dalla panchina (lanciato a terra e poi calciato), e per Arslan, a quel punto espulso per eccesso di proteste. La partita, alla fine, è termina 3-0 per il Besiktas.

Sopra un fermo immagine dell'azione (contestata) del gol.