Dove vedere Bologna-Inter

La partita Bologna-Inter della 33^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 20 aprile alle ore 18 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Andrea Marinozzi, commento di Massimo Gobbi. A bordocampo Matteo Barzaghi e Andrea Paventi. Dalle ore 14.30 alle 18 da non perdere 'Sunday Football' . In studio: Leo Di Bello con Marco Bucciantini, Michele Padovano e Giuseppe Bergomi. Alle 20 appuntamento con 'Anteprima Sky Calcio Club' con Fabio Caressa, Beppe Bergomi e Alessandro Costacurta.

I numeri di Bologna e Inter

L’Inter ha vinto 75 dei 155 confronti contro il Bologna in Serie A (37N, 43P) e solamente la Juventus (79) ha collezionato più successi contro i rossoblù nella competizione. Il Bologna non gioca una partita di Serie A a Pasqua dal 1978 (pareggio contro la Fiorentina) e ha già incontrato quattro volte l’Inter in questa festività, con un bilancio di due vittorie per parte. Dopo aver ottenuto cinque vittorie e un pareggio nelle sei partite precedenti, il Bologna ha perso la gara più recente di Serie A (0-2 contro l’Atalanta) e non subisce due sconfitte di fila nella competizione da gennaio 2023 (contro Roma e Atalanta in quel caso). Dopo una serie di otto successi esterni consecutivi con sette clean sheet, l’Inter ha conquistato una sola vittoria nelle ultime sei trasferte nella Serie A 2024/25 (3N, 2P), mantenendo una sola volta la porta inviolata; considerando le ultime sei gare esterne nella competizione sono ben nove le squadre ad aver collezionato più punti dei nerazzurri. L’Inter (72) ha superato quota 70 reti dopo 32 incontri stagionali di Serie A solo per la terza volta negli ultimi 60 anni dopo il 2021/22 (71) e lo scorso torneo (77) – dopo 33 partite, invece, dal 1960 in avanti i nerazzurri hanno fatto meglio solo nella passata stagione (79). Il Bologna è la squadra che ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio in questo campionato (17), ma l’Inter non ha mai perso una volta avanti nel punteggio (21V, 5N) – nell’era dei tre punti a vittoria i rossoblù solo due volte hanno guadagnato più punti una volta sotto nel punteggio (20 nel 2022/23 e 19 nel 2019/20).