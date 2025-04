Nella nota il club non indica i tempi di recupero che verranno stabiliti con più precisione nei prossimi giorni. Rischia uno stop di 3 settimane che lo costringerebbe a saltare la gara d'andata contro l'Inter (30 aprile) e rischierebbe di non esserci anche per il ritorno a San Siro (6 maggio)

In due delle tre gare senza Lewandowski, il centravanti l'ha fatto Ferran Torres che quest'anno fin qui ha giocato meno di quello che sperava (solo un terzo delle partite dal 1') e spesso non ha nascosto la sua frustrazione. Come contro il Celta, quando è stato richiamato in panchina da Flick dopo 59'. I gesti di reazioni suoi, di Ansu Fati (che si è scaldato a lungo senza poi entrare) e di Héctor Fort (che si sarebbe rifiutato di ricambiare il saluto di Flick opo il fischio finale) non sono passati inosservati.

La rabbia di Flick contro il calendario

L'allenatore del Barcellona aveva acceso la polemica dopo la decisione della Liga di modificare l'orario della partita contro il Valladolid (prevista prima del ritorno di Champions contro l'Inter), inizialmente prevista alle ore 14 di domenica 4 maggio e anticipata alle ore 21 del sabato (il motivo è l'eliminazione del Real Madrid dalla Champions, col conseguente spostamento della partita di campionato del Real alla domenica pomeriggio). "Perché non ci fanno giocare alle 18 a Valladolid - ha tuonato Flick -? Scenderemo in campo alle 21 in trasferta, torneremo a casa alle 3 di notte, andremo a dormire all'alba. Non c'è tempo per recuperare, ma evidentemente chi prende quste decisioni non se ne rende conto. Tutti gli altri paesi tutelano le squadre che giocano in Champions, qui in Spagna non succede..."

Il calendario del Barcellona