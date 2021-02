Juventus, al via un podcast contro il razzismo

Il club bianconero ha prodotto un podcast per affrontare la questione razzismo in Italia, traducendo e analizzando concetti ed espressioni che arrivano dalla cultura angloamericana. Prima puntata in uscita il 12 febbraio. Parallelamente prosegue l'iniziativa dedicata alle scuole 'Un calcio al razzismo'

L'impegno della Juventus "per l'inclusione e la lotta alle discriminazioni", si consolida con un nuovo percorso, #Differences make the difference. Il primo passo è 'Sulla Razza', un podcast prodotto dal club bianconero che "vuole tradurre in italiano concetti ed espressioni provenienti dalla cultura angloamericana, ma che spesso si applicano alla realtà italiana: BAME (l'acronimo di Black, Asian and minority ethnic, ndr), Fair skin privilege, Colourism". L'idea "nasce dalla necessità - spiega, in una nota, la Juventus, - di intavolare una conversazione sulla questione razziale in Italia, di farlo con un linguaggio aggiornato e in un format in cui questi termini verranno analizzati, contestualizzati e spiegati dalle tre autrici: Nadeesha Uyangoda, autrice freelance, Nathasha Fernando, docente di media e sociologia all'università di Westminster (UK), e Maria Mancuso, editor e co-speaker di S/Confini". I 12 episodi della prima stagione usciranno con una cadenza quindicinale per i prossimi sei mesi e sarà possibile ascoltarli su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Prima puntata venerdì 12 febbraio.

Nel frattempo è arrivato alla decima edizione 'Un Calcio Al Razzismo', "il progetto educativo" del club bianconero "che vuole tracciare una linea invalicabile per lasciare fuori ogni forma di discriminazione". Si tratta di un'iniziativa "rivolta alle scuole secondarie di primo grado partita dal Piemonte e poi estesa in tutta Italia. Stereotipo, pregiudizio, discriminazione e razzismo saranno i temi trattati tramite moduli digitali e attività da svolgere sia in classe che a casa".