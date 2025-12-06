Dove vedere Sassuolo-Fiorentina

La partita Sassuolo-Fiorentina, valida per la 14^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 6 dicembre alle ore 15.00 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Sassuolo e Fiorentina

Il Sassuolo è rimasto imbattuto in 13 delle 22 gare giocate contro la Fiorentina in Serie A (7V, 6N, 9P) e solo contro tre squadre ha registrato più risultati utili nella propria storia in massima serie: 15 contro Udinese e Sampdoria e 14 contro il Cagliari (13 anche contro Genoa e Torino). La Fiorentina è una delle tre squadre contro cui il Sassuolo ha segnato più di 30 reti in Serie A: 31, assieme a Milan (33) e Genoa (36). Dall'altra parte, la Fiorentina ha segnato 10 gol nelle ultime quattro gare giocate contro i neroverdi in campionato (2.5 a partita), solo uno in meno di quelli realizzati nelle precedenti nove sfide contro gli emiliani nel torneo (11, 1.2 in media a gara). Dopo aver perso entrambi i primi due match interni contro la Fiorentina in Serie A, il Sassuolo è stato sconfitto solo in due dei nove successivi incontri casalinghi con la Fiorentina nel torneo (4V, 3N). La Fiorentina non ha vinto nessuna delle ultime quattro partite contro squadre neopromosse in Serie A (2N, 2P). Il Sassuolo ha ottenuto 17 punti in 13 partite in questa Serie A (al pari della Cremonese) e, nell'era dei tre punti a vittoria, soltanto una neopromossa con così tanti punti conquistati dopo altrettante gare giocate nel torneo non è riuscita a salvarsi al termine della stagione: il Frosinone nel 2023/24 (18 punti dopo le prime 13 sfide, ma 18° posto finale). Il Sassuolo - 17 punti ottenuti fin qui (come la Cremonese) - potrebbe diventare solo la seconda neopromossa a conquistare almeno 20 punti nei primi 14 match stagionali considerando gli ultimi 10 campionati di Serie A, dopo il Parma nel 2018/19 (esattamente 20). La Fiorentina è una delle sole due squadre, insieme all'Hellas Verona, ancora a secco di successi in questa stagione tra Serie A e Serie B.