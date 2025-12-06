Dove vedere Inter-Como

La partita Inter-Como, valida per la 14^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 6 dicembre alle ore 18.00 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Inter e Como

L'Inter ha vinto ciascuna delle ultime nove partite contro il Como in Serie A con un punteggio complessivo di 20-2; i nerazzurri non hanno mai registrato 10 successi consecutivi contro una singola avversaria nella loro storia in massima serie - nove anche contro il Genoa (tra il 1959 e il 1965) e l'Empoli (tra il 2015 ed il 2022). L'Inter ha tenuto la porta inviolata in ciascuno degli ultimi cinque match di Serie A contro il Como (14-0 nel parziale) e contro nessun'altra squadra vanta una striscia aperta più lunga di clean sheet nel massimo campionato - cinque anche contro il Lecce. Dopo aver perso il primo confronto casalingo in assoluto contro il Como in Serie A (1-2 il 14 maggio 1950), l'Inter ha vinto ciascuno dei successivi 13 match interni contro i lariani nel torneo. Dopo la sconfitta per 0-1 contro il Milan alla 12ª giornata, l'Inter potrebbe perdere due derby lombardi consecutivi in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal 2013/14 - contro l'Atalanta e i rossoneri in quel caso, con Mazzarri in panchina. Inoltre, l'ultima volta che i nerazzurri hanno subito due sconfitte di fila senza segnare in campionato contro avversarie della loro stessa regione, risale al 1991/92 (0-1 contro il Milan e 0-2 contro la Cremonese in quell'occasione, allenati da Luis Suárez). Il Como ha pareggiato i primi due derby lombardi in questo campionato (1-1 sia contro la Cremonese che contro l'Atalanta) e potrebbe pareggiare tre match di fila contro avversarie della sua stessa regione per la prima volta nella propria storia in Serie A. L'Inter ha conquistato 27 punti in queste prime 13 partite di campionato e, dalla stagione del loro ritorno in Champions League (dal 2017/18), solo una volta i nerazzurri avevano ottenuto meno punti dopo lo stesso numero di gare giocate da inizio stagione in Serie A: 24 nel 2022/23. Il Como sta vivendo la propria miglior partenza di sempre in Serie A, anche considerando i tre punti a vittoria da sempre, grazie a 24 punti conquistati nelle prime 13 gare giocate nel torneo in corso (6V, 6N, 1P). In aggiunta, i lariani non hanno mai ottenuto sette vittorie nelle prime 14 partite disputate in un singolo campionato di massima serie (sei nel 1949/50 e nel 1950/51).