CENTRAVANTI: SANTOS BORRÉ (River Plate)

Secondo solo a Fidel Martinez (Barcelona) per gol segnati nel torneo, 7 contro 8, ecco il 25enne colombiano che non ha convinto nella sua prima vita europea. L'Atletico Madrid investì 5 milioni di euro nel 2015, male nel prestito al Villarreal (4 reti in 30 presenze) prima del trasferimento in Argentina. Un torneo da protagonista per La Máquina, peccato per la beffa in semifinale col Palmeiras