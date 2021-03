Secondo la rivista spagnola "Lecturas" la love story tra l'ex portiere del Real e la giornalista spagnola sarebbe giunta al termine. La relazione della coppia era cominciata nel 2009 e divenne nota in tutto il mondo per il bacio che Casillas "rubò" a Sara, che lo stava intervistando dopo la vittoria della Spagna nella finale dei Mondiali in Sudafrica