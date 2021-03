Vialli si commuove ricordando Paolo Rossi. VIDEO

Il capo delegazione della Nazionale azzurra Gianluca Vialli si è commosso ricordando in conferenza stampa Paolo Rossi e gli altri azzurri morti negli ultimi mesi: Pietro Anastasi, Pierino Prati, Mario Corso e Mauro Bellugi. "Sono stati degli idoli, ora che non ci sono più è come se si fossero portati via un pezzettino di me. Paolo era come un fratello maggiore, una delle persone più belle che abbia mai incontrato", ha detto. L'Italia giocherà con il lutto al braccio per ricordarli