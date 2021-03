Settimana di pausa per le Nazionali, un traguardo non per tutti. È il caso di talenti e giocatori in forte ascesa che, tuttavia, restano in attesa della prima chiamata dei rispettivi Ct. Solo questione di tempo, chissà, ma intanto il debutto nelle selezioni maggiori è ancora rinviato. Quattro i giocatori della Serie A dal prezzo più alto nella top 30 stilata da Transfermarkt