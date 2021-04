Milan

Le scelte di Pioli

Classico 4-2-3-1 ma qualche sorpresa per il Milan: recuperato Rebic dopo il ricorso alla squalifica, il croato parte dalla panchina per essere un’opzione in attacco a gara in corso. Gioca Krunic sulla trequarti insieme a Castillejo e Calhanoglu alle spalle di Ibrahimovic. Si rivede dall’inizio Bennacer, dietro è ritorno al passato per Saelemaekers che gioca da terzino destro al posto di Dalot