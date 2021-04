Forbes ha stilato, come ogni anno, la classifica degli uomini più ricchi del mondo. Tra questi ci sono anche tanti proprietari di calcio: focalizzandoci solo su quello italiano (comprese le serie minori), nessuno detiene il patrimonio di Zhang Jindong in Serie A, ma non è lui il più ricco in assoluto tra i presidenti in Italia. Ecco la classifica completa, seguita dalla top 10 dei proprietari di club di calcio più ricchi al mondo