Lutto nel mondo del pallone dopo la notizia della scomparsa, a soli 20 anni, di Seid Visin, giovane promessa del calcio etiope con un passato anche nelle giovanili del Milan e del Benevento, trovato senza vita nella sua abitazione.



Era arrivato giovanissimo in Italia dall’Etiopia, accolto da una coppia di Nocera Inferiore, per poi trasferirsi a Milano per cercare di sfondare nel grande calcio. L’esperienza nel vivaio rossonero, dove era stato compagno di squadra di Gigio Donnarumma, poi il rientro a casa spinto dalla nostalgia per provare nel Benevento, fino alla decisione, nella stagione 2016-17, di abbandonare quel sogno continuando però a giocare a calcio a 5.

Il ricordo del suo club

Proprio la società in cui giocava, nella Serie D di futsal, l’Atletico Vitalica, lo ha ricordato con un messaggio sulla sua pagina facebook: “Il tuo sorriso, il tuo indiscusso talento, la tua naturale e straordinaria predisposizione a dare del ‘tu’ alla palla restano impressi nella nostra mente. Nel cuore porteremo per sempre la tua discrezione e la refrattarietà a vedere il calcio come fonte di guadagno. Decubertiano nell’animo, hai fatto della partecipazione l’unica vera vittoria ricercata e la compagnia l’unico compenso di cui avevi bisogno. Oggi vai via, come sei arrivato: lasciandoci attoniti, senza parole. Sei e resterai nella storia di ciascuno di noi, perché eterni sono i legami di chi vuol bene senza chieder nulla in cambio. La bandiera dell’Atletico Vitalica oggi, più che mai, è ammainata. Lanciamo idealmente un pallone al cielo, se non torna indietro, sappiamo chi ce lo avrà nascosto ancora una volta. A-DIO Seid, talento enorme dal cuore fragile”.