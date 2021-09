Morto calciatore 17enne dopo collasso in campo

Dylan Rich, 17enne giocatore dei West Brigdford Colts, si era accasciato a terra per un sospsetto arresto cardiaco giovedì nel corso di una partita di FA Youth Cup a Nottingham contro il Boston United. Portato subito in ospedale il ragazzo è morto sabato, e domenica il club ha comunicato la terribile notizia. "Quello che è successo ha lasciato tutti quelli coinvolti nel nostro club devastati - si legge nel comunicato. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno ai suoi genitori Mike e Anna, a sua sorella Lucy e alla famiglia, agli amici e ai compagni di squadra di Dylan. Il club desidera ringraziare tutti i Colts e la più ampia comunità calcistica per le centinaia di messaggi e pensieri sinceri che abbiamo ricevuto negli ultimi giorni. Il club fornirà tutto il supporto possibile a quei giocatori e dirigenti del club colpiti da questo tragico evento, ma per ora non ci sono altre parole possibili e chiediamo a tutti di rispettare la privacy della famiglia in questo momento incredibilmente difficile".