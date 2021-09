Due su due. L' Italia non si ferma e vince ancora agli Europei di beach soccer . Dopo il successo all'esordio contro la Svizzera, nella seconda gara del gruppo 2 della manifestazione in corso di svolgimento a Figueira da Foz, in Portogallo, gli Azzurri hanno battuto anche l'Ucraina . 5-3 il risultato finale per la squadra del Ct Del Duca, che adesso guida il girone con 6 punti e vede sempre più vicina la possibilità di qualificarsi alla finale , alla quale accedono le prime classificate dei due raggruppamenti. La partita decisiva sarà quella contro il Portogallo in programma domani, sabato 11 settembre, alle ore 16:45 (diretta su Sky Sport 257): i padroni di casa, che hanno vinto al debutto contro l'Ucraina, giocheranno stasera contro la Svizzera.

Doppiette di Zurlo e Gori: domani sfida decisiva al Portogallo

Dopo un primo tempo equilibrato, nelle altre due frazioni di gioco è venuta fuori la superiorità dell'Italia, che prima ha messo il turbo e poi ha resistito al tentativo di rimonta dell'Ucraina. Decisivi, per gli Azzurri - privi dello squalificato Gentilin - i due attaccanti Gabriele Gori (già autore di una tripletta contro la Svizzera) ed Emmanuele Zurlo, che ha dedicato i gol e la vittoria al cugino recentemente scomparso: doppietta per entrambi i giocatori, a completare il tabellino il secondo gol consecutivo del portiere Leandro Casapieri, subentrato a gara in corso. Per gli ucraini, in rete Voitenko (doppietta) e Zborowskyi. Come già detto, l'Italia giocherà domani contro il Portogallo la sfida decisiva per la qualificazione alla finale, che sarà in programma domenica 12 settembre (diretta su Sky Sport)

ITALIA-UCRAINA 5-3 (1-1; 3-0; 1-2): il tabellino

ITALIA: Paterniti, Marinai, Giordani, Ramacciotti (C), Gori. A disp. Casapieri, Frainetti, Zurlo, Sciacca, Fazzini, Miceli. All. Del Duca

UCRAINA: Nerush, Zavorotnyi, Voitenko, Pashko, Voitenko. A disp. Borsuk A., Borsuk I. (C), Pachev Zborovskyi, Korniichuk. All. Kostenko Mykola

Marcatori: 7’pt Zurlo (R), 10’52’’pt Voitenko; 39’’st Casapieri, 3’43’’st Zurlo, 6’55’’st Gori; 40’’tt Gori, 5’12’’tt Zborowskyi, 10’24’’tt Voitenko

Note: Ammoniti: Sciacca (ITA) 9’pt; Miceli (ITA) 11’pt; Frainetti (ITA) 10’st; Zavorotnyi (UKR) 8’st.