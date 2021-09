Un risultato convincente frutto di un prestazione pressoché perfetta contro un avversario di livello assoluto. Comincia nel migliore dei modi l'avventura dell' Italia agli Europei di beach soccer . Successo netto nella prima gara per la Nazionale del Ct Del Duca, che a Figueira da Poz - in Portogallo - ha battuto 7-3 la Svizzera , terza classificata all'ultima edizione dei Mondiali. Grande prova di squadra con un protagonista assoluto, Gabriele Gori , autore di una tripletta . Di Casapieri , Zurlo (doppietta) e Frainetti le altre reti, mentre per la Svizzera sono andati a segno Steinemann, Hodel e Stankovic. Per gli Azzurri è il modo migliore di inaugurare il gruppo 2 , di cui fanno parte anche Ucraina e Portogallo : si qualifica alla finale, in programma domenica 12 settembre e in diretta su Sky Sport , soltanto la prima classificata. Nel gruppo 1 sono inserite Russia, Spagna, Bielorussia e Polonia.

Del Duca: "Grande prova". Ora l'Ucraina

Soddisfatto della vittoria all'esordio il Ct Emiliano Del Duca: "La squadra ha fatto molto bene soprattutto in fase difensiva - ha detto il selezionatore azzurro - e questo contro la Svizzera non è mai facile. Dobbiamo fare qualcosa in più in fase offensiva, serve maggiore lucidità, ma è anche normale dopo due mesi senza incontri di un certo livello. Sono contento per i ragazzi. Peccato per le ammonizioni, l'espulsione di Gentilin e il tre gol presi su calcio da fermo: senza questo, sarebbe stata una partita perfetta". Adesso per l'Italia testa al prossimo avversario, l'Ucraina. La partita, in diretta su Sky Sport Calcio, è in programma domani, venerdì 10 settembre, alle 14:15: "Affronteremo una squadra molto solida che ha meno qualità nella trasmissione della palla e nel gioco aereo - ha commentato Del Duca -, per questo sarà più complicato fare gol". Dopo la gara contro l'Ucraina, l'Italia affronterà il Portogallo sabato 11 settembre alle 16:45 (diretta su Sky Sport).

ITALIA-SVIZZERA 7-3 (2-0; 2-1; 3-2;): il tabellino

ITALIA: Paterniti, Josep Jr Gentilin, Giordani, Ramacciotti (C), Gori. A disp. Casapieri, Frainetti, Marinai, Zurlo, Fazzini, Sciacca, Miceli. All. Del Duca

SVIZZERA: Eliott, Spacca, Steinemann, Tchatat, Stankovic (C). A disp. Ruttimann, Looser, Ostgen, Hodel. All. Schirinzi

Marcatori: 2’25’’pt Gori, 7’23’pt’ Gori; 2’15’’st Casapieri, 3’46’’st Zurlo, 4’11’’st Steinemann; 1’43’’tt Hodel, 3’58’’tt Zurlo, 8’tt Gori, 8’19’’tt Frainetti, 10’53’’tt Stankovic

Note: espulsione pt Josep Jr Gentilin (I)