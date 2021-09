Si ferma a un passo dalla finale la corsa dell'Italia agli Europei di beach soccer. Nella sfida decisiva per la qualificazione all'ultimo atto della manifestazione in corso di svolgimento a Figueira da Foz, in Portogallo, la Nazionale del Ct Del Duca è stata sconfitta dai padroni di casa, che hanno dunque concluso in testa al gruppo 2 e affronteranno per il titolo la Bielorussia (domenica 12 settembre, ore 19), prima classificata nell'altro raggruppamento. 6-3 il risultato in favore dei lusitani, agli Azzurri non sono bastate la doppietta di Zurlo e la rete di Giordani. L'Italia dunque giocherà per il bronzo: nella finale per il terzo e quarto posto, in programma domenica 12 settembre in orario ancora da stabilire (diretta su Sky Sport), Gori e compagni sfideranno la Spagna.