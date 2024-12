Sono stati giorni importanti dopo il suo sfogo?

"Per me era facile dopo la partita parlare solo della vittoria. Domani il Milan fa 125 anni: dobbiamo rispettare la storia e per me non era così. Questo club ha fatto la storia del calcio. Ho già detto alla squadra ciò che penso, come sempre. Oggi ho parlato coi giocatori e per me siamo pronti per avere una serata all'altezza del Milan"