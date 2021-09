Dall'area di rigore al palco. L' Eurovision Song Contest 2022 , che grazie al trionfo dei Måneskin a Rotterdam si terra in Italia (non è ancora nota a città), vedrà tra i suoi concorrenti un... portiere! La conferma arriva dal Belgio, primo Paese ad annunciare l'artista che lo rappresenterà nel concorso canoro continentale. Il calciatore cantante risponde al nome di Jérémie Makiese , in quanto vincitore della nona edizione di The Voice Belgique. La notizia, ripresa dalla testata spagnola Marca, è stata annunciata dapprima in Belgio nella trasmissione radiofonica 8/9 su VivaCité.

Chi è Jeremie Makiese

Nato ad Anversa da genitori congolesi il 15 giugno 2000, Jeremie Makiese è un cantante bilingue, parla francese e olandese. All'età di 13 anni inizia a giocare a calcio ad Anderlecht, nel club in cui ha cominciato Vincent Kompany, il BX Bruxells. Tuttora Jeremie gioca a calcio: appena dieci giorni fa, lo scorso 12 settembre, Jeremie è stato messo sotto contratto come portiere dal Royal Excelsior Virton, club della seconda divisione belga (la nostra Serie B, per intenderci). #FootballSinger, come si definisce sui social, ha un profilo Instagram (@jeremiemakiese.off) in cui conta poco più di 15mila follower, non pochi se si considera che in bacheca conta soltanto 14 post. Prevalentemente legati al suo impegno con la musica. La strada per ripetere il cammino dei Maneskin è ancora lunga, ma le premesse per raccontare una storia unica ci sono tutte. Senza il timore di dover "parare" le critiche che inevitabilmente piovono addosso a chi si espone nel mondo dello spettacolo.