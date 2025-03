Dove vedere Lecce-Roma

La partita Lecce-Roma, valida per la 30^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 29 marzo alle ore 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Riccardo Gentile, commento di Lorenzo Minotti. A bordocampo Paolo Assogna. Dalle 20 e dalle 22.40 da non perdere 'L'Originale' . In studio: Alessandro Bonan in compagnia di Gianluca Di Marzio, Veronica Baldaccini, Paolo COndò, Alessando Costacurta e Giancarlo Marocchi.

I numeri di Lecce e Roma

La Roma ha perso solamente due delle 37 partite di Serie A contro il Lecce (25V, 10N), il 5%; tra le avversarie affrontate almeno 10 volte nella competizione dai capitolini, quella salentina è la squadra contro cui hanno la più bassa percentuale di sconfitte. Nelle 18 partite casalinghe di Serie A disputate contro la Roma il Lecce ha trovato 12 gol, rimanendo a secco di reti in 10 occasioni; la squadra capitolina è quella contro cui i salentini più volte hanno mancato l’appuntamento con il gol in gare interne in Serie A. Il Lecce ha perso tutte le ultime quattro partite di Serie A e non fa peggio da una striscia di sei sconfitte di fila tra febbraio e aprile 2023; in generale Marco Giampaolo non è mai arrivato a cinque sconfitte consecutive nella competizione, fermandosi sette volte a quota quattro in precedenza. Il Lecce è una delle quattro squadre a non aver ancora trovato il successo in casa nel 2025 in Serie A (2N, 3P) e nessuna ha segnato meno gol dei salentini in gare interne nel periodo (due, come Venezia, Empoli e Verona). Nel 2025 la Roma ha guadagnato 29 punti in Serie A, grazie a nove vittorie e due pareggi in 11 partite; nei maggiori cinque campionati europei, nel periodo, solamente il PSG ha conquistato altrettanti successi, per un totale però di 28 punti in 10 sfide (9V, 1N). La Roma ha vinto le ultime quattro trasferte di Serie A e solamente in cinque occasioni è arrivata ad almeno cinque successi esterni consecutivi nella competizione, tutte tra il 2006 e il 2017; l’ultima delle quali tra febbraio e novembre 2017 (12 in quel caso). La Roma ha realizzato sette gol su calcio di rigore, più di ogni altra squadra in questa Serie A.