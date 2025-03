Baroni: "Critiche utili per fare un bel finale"

Giornata di conferenza stampa in casa Lazio con Marco Baroni che ha presentato la prossima sfida contro il Torino . L'allenatore si è soffermato sulla possibilità di utilizzare i nuovi arrivi dello scorso calciomercato: " La società non mi ha fatto nessuna richiesta. Abbiamo sempre lavorato verso questa direzione. Ora i ragazzi che sono arrivati sono ancora più pronti. Il presidente l’ho visto ieri per la prima volta. Siamo stati una ventina di minuti insieme. Con il direttore, invece, il confronto è quotidiano. In queste due settimane non c’è stato niente di diverso da quanto accade da sempre nel quotidiano. Siamo concentratissimi tutti solo sulla prossima partita. Le critiche fanno parte del nostro lavoro quando sono obiettive sono utili e ci aiutano a crescere. Per me sono una leva importante del mio lavoro. Vanno utilizzate per fare un’ulteriore crescita".

"La pausa è servita per ricaricarci"

La squadra sta bene. "Eravamo arrivati a Bologna stanchissimi. La pausa ci ha permesso di ricaricare più le energie mentali che fisiche. I nazionali erano fuori e hanno viaggiato. Alcuni non si sono mai fermati, qualcuno farà 60 partite. Ma questo non deve essere un alibi. Stiamo cercando di recuperare tutti. Castellanos? Per il taty era in programma che giocasse quella porzione di gara in Europa League. Tavares oggi si è allenato con la squadra. Per noi è un giocatore importante. Abbiamo ancora domani e poi valuteremo insieme. Sarà dei nostri per le gare importanti che ci attendono. Pellegrini? Luca ha lavorato con attenzione, voglia e attenzione. Il toglierlo dalla lista non era una punizione, ora ritornerà con noi. Dia è arrivato un pochino meno lucido anche lui nelle ultime gare. Noslin e Tchaouna sono ragazzi giovani e io sto cercando di alleggerirli. Quando sali di livello bisogna saper gestire questa cosa. Voglio che i ragazzi vadano in campo liberi e sereni. Isaksen? È tornato, sta bene. Ha un leggero fastidio al tendine ma sarà dei nostri". Sui numeri e la flessione nel 2025: "I numeri certo che li guardiamo e conosciamo anche il nostro percorso. Ora dobbiamo solo guardare avanti e guardare partite dopo partita. Ho fiducia nei miei uomini e so che ci faremo trovare pronti. Le analisi vanno fatte per ritrovare fiducia non per generare scetticismo".