I faraoni, le piramidi... e poi c'è Momo Salah. Se lo studio della civiltà egizia rappresenta uno dei primi affascinanti passi nella formazione di ogni bambino alle elementari, nelle scuole primarie e secondarie dell'Egitto di oggi c'è un rappresentante contemporaneo che si fa strada tra i banchi. L'attaccante del Liverpool con un passato anche in Italia, tra Firenze e Roma, diventa infatti materia di studio per i bambini egiziani. A riportarlo è il Times, che nella sua sezione sportiva è una testata solita a descrivere le imprese di Salah in campo, con i Reds. Oggi invece Momo si prende la scena non solo per gli indiscussi meriti sportivi ma per la sua attività in prima linea sul fronte delle iniziative benefiche. L'attaccante del Liverpool presiede numerosi enti solidali finanziati dai suoi guadagni e rappresenta la figura ideale per stimolare gli studenti a raggiungere nella propria vita obiettivi elevati. A Salah nel 2017 era stato intitolato un istituto a Basyoun, città in cui Momo ottenne il diploma, per aver portato il suo Egitto al mondiale di Russia.