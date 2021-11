L'ultimo studio del Cies, l'Osservatorio del calcio, prende in analisi le squadre più sostenibili d'Europa, ovvero coloro costruite per avere un futuro a lungo termine. La classifica finale è stilata assegnando un indice di punteggio che sintetizza tre diversi parametri: l'età media, la permanenza media nello stesso club per i giocatori e la durata media residuale dei rispettivi contratti (più sono lunghi meglio è). Anche il minutaggio in campo di ognuno di loro rappresenta un coefficiente di ponderazione