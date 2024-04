Spareggio per il secondo posto all'Allianz Stadium. Allegri recupera Moise Kean, ma è orientato a confermare la coppia d'attacco formata da Chiesa e Vlahovic. Diverse incertezze in più per Pioli, che deve rinunciare in difesa agli squalificati Theo, Tomori e Calabria e agli infortunati Kjaer e Kalulu. Musah adattato terzino destro con Florenzi sulla fascia opposta. Giroud si riprende il suo posto da centravanti, Okafor e Chukwueze ancora dalla panchina

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT