Probabili formazioni Serie A della 34^ giornata: ultime news dai campi

Tutte le ultime dagli inviati di Sky Sport. Milan in piena emergenza in difesa. Pioli prova Musah come esterno basso di destra. Allegri riflette sulle corsie esterne. Davanti Chiesa e Vlahovic in pole. Inzaghi dopo lo scudetto potrebbe varare un mega turnover. Roma senza Llorente e Paredes e con Smalling in forte dubbio. Napoli in formazione tipo. Lazio con il dubbio Felipe Anderson

PROBABILI FORMAZIONI 34^GIORNATA: I 'CAMPETTI'