Focolaio Covid, Belenenses in campo con 9 uomini

A causa della positività al Covid di 17 giocatori della rosa, il Belenenses è sceso in campo contro il Benfica potendo schierare soltanto 9 uomini, di cui due portieri (uno adattato a giocatore di movimento). Le Aquile non si sono fatte impietosire e nel primo tempo hanno messo a segno sette reti. Nella ripresa match interrotto per altre defezioni

