Dove vedere Parma-Verona

I numeri di Parma e Verona

L'Hellas Verona ha vinto ben sei delle ultime nove gare di Serie A contro il Parma (1N, 2P), dopo che aveva ottenuto solo tre successi nei primi nove confronti nella competizione (2N, 4P). Il Parma è rimasto imbattuto in sette delle nove gare casalinghe contro l'Hellas Verona in Serie A, grazie a quattro successi (l’ultimo dei quali il 4 ottobre 2020, nella più recente sfida al Tardini nella competizione tra le due squadre) e tre pareggi. Dopo aver vinto la prima trasferta di questo campionato, l'Hellas Verona ha perso tutte le successive sei, con un punteggio aggregato di 5-16; l’ultima volta che i veneti hanno registrato più sconfitte esterne consecutive in Serie A risale a maggio 2018, otto con Fabio Pecchia in panchina. Il Parma ha ottenuto otto punti in casa in questo campionato e con un successo può eguagliare il numero di punti ottenuti in gare domestiche in tutta la sua precedente stagione in Serie A (11 nel 2020/21); tuttavia, i ducali hanno subito almeno una rete in tutte le ultime 13 partite interne nella competizione, già record negativo per loro. Tra le squadre che non hanno pareggiato nessuna delle prime 15 gare in una stagione di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, l'Hellas Verona è quella che ha ottenuto il minor numero di punti, appena 12. Inoltre, negli ultimi 50 anni, solo quattro squadre non hanno ottenuti pareggi nelle prime 16 partite di un singolo torneo: la Juventus 2016/17, l’Udinese 2017/18, la Fiorentina 2021/22 e l’Inter 2022/23. Nessuna squadra ha ottenuto meno punti del Parma contro avversarie attualmente nel lato destro della classifica in questa Serie A, appena cinque (1V, 2N, 2P), come il Venezia. L'Hellas Verona è la squadra che ha subito più gol nel corso dei primi tempi nei cinque grandi campionati europei in corso (25, cinque in più rispetto alla seconda, l’Holstein Kiel); in tutta la storia della Serie A, solo il Padova nel 1929/30 (28) e il Bari 1940/41 (27) hanno incassato più reti nelle prime frazioni di gioco delle prime 16 gare giocate in una singola stagione.