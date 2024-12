Dove vedere Bologna-Fiorentina

La partita Bologna-Fiorentina, valida per la 16^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 15 dicembre alle ore 15 in diretta sull' app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Bologna e Fiorentina

Il Bologna ha vinto tre delle ultime quattro sfide di Serie A contro la Fiorentina (1P), dopo che non aveva trovato il successo in nessuna delle 16 precedenti (6N, 10P). La Fiorentina è rimasta imbattuta in ben 15 degli ultimi 16 incontri con il Bologna nel girone d’andata di Serie A (10V, 5N); l’unica eccezione è un successo rossoblù in rimonta per 2-1 l’11 settembre 2022, con le reti di Musa Barrow e Marko Arnautovic in risposta a Lucas Martínez. Il Bologna ha vinto le ultime due gare casalinghe contro la Fiorentina in Serie A e può registrare tre successi interni consecutivi contro questa avversaria per la prima volta dal 1965 (quattro in quell’occasione). La Fiorentina ha vinto otto partite consecutive in Serie A, eguagliando il suo record storico di successi di fila nella competizione, registrato tra febbraio e aprile 1960, sotto la guida di Luis Carniglia. Il Bologna ha ottenuto 22 punti in questo campionato, esattamente gli stessi rispetto alla scorsa stagione dopo lo stesso numero di gare; nello scorso torneo i rossoblù hanno trovato il successo nel 15° incontro disputato (contro la Salernitana). La Fiorentina ha raccolto più di 30 punti nelle prime 14 gare di una stagione di Serie A per la prima volta nell’era dei tre punti a vittoria (31); considerando tre punti a vittoria da sempre, può eguagliare il suo miglior rendimento dopo le prime 15 giornate, stabilito nel 1934/35 (34). Il Bologna ha perso solo una delle ultime 24 gare casalinghe in Serie A (14V, 9N) – 1-0 contro l’Inter lo scorso 9 marzo – inoltre, è una delle quattro formazioni imbattute in incontri domestici nel torneo in corso, insieme a Fiorentina, Lazio e Juventus. La Fiorentina è l'unica squadra a non aver ancora subito un gol nei 30 minuti finali di partita nei cinque grandi campionati europei in corso; la Viola può diventare la terza formazione nella storia della Serie A a non incassare alcuna rete dopo il 60° minuto di gioco nelle prime 15 gare giocate in una singola stagione, dopo il Vicenza 1962/63 e il Mantova 1966/67.