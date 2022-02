La guerra scoppiata in Ucraina ha già avuto conseguenze con la sospensione del campionato nazionale, ma potrebbe averne ulteriori in futuro per gli eventi sportivi attualmente previsti in Russia. Dalla finale di Champions a San Pietroburgo (sulla quale la Uefa si pronuncerà questo venerdì) al GP di Sochi in Formula 1, ecco lo sport internazionale in programma in Russia nei prossimi mesi

