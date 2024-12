Le pagelle di Como-Roma 2-0

Finisce con la vittoria per 2-0 del Como sulla Roma allo stadio Sinigaglia. L'MVP è Gabrielloni che entra a dieci minuti dalla fine e firma gol del vantaggio e assist per il 2-0 di Paz, anche lui bene come Kempf. Nella squadra di Ranieri si salvano solo Svilar, Angelino, Celik e Koné. Male Dybala ed El Shaarawy, i peggiori insieme Ndicka ed Hermoso. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Maurizio Compagnoni

