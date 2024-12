Il Milan torna in campo dopo la sofferta vittoria in Champions contro la Stella Rossa e lo sfogo di Fonseca nei confronti della squadra. Theo Hernandez è rimasto fuori dalle prove tattiche durante l'allenamento di venerdì e dovrebbe essere escluso dai titolari: al suo posto Terracciano favorito sul giovane Alex Jimenez. Musah mezzala a centrocampo, davanti spazio a Chukwueze e Abraham al posto degli infortunati Pulisic e Morata. Nel Genoa non si tocca Pinamonti, ancora panchina per Balotelli

LO SFOGO DI FONSECA