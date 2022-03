Lo sport a colori di Oliviero Toscani. Lo speciale

In occasione dei suoi 80 anni, Sky Sport ha incontrato Oliviero Toscani. La Formula 1, Djokovic, Berrettini, Valentino Rossi e la sua Inter "fuorilegge" tra i temi della lunga chiacchierata in onda oggi sul canale 200 di Sky alle 21 e disponibile on demand

Tra uno scatto e l’altro, Oliviero Toscani ha da poco compiuto 80 anni . Sky Sport vuole festeggiare uno dei più celebrati interpreti della creatività italiana con un incontro esclusivo, in cui il famoso fotografo racconta il suo rapporto con il mondo dello sport . Toscani ci svela particolari ancora inediti del periodo in cui, dall’interno del mondo Benetton , contribuì alla scelta di Flavio Briatore come manager che portò il team dell’azienda veneta a vincere due volte il titolo mondiale di Formula 1 con Michael Schumacher.

In questo speciale, realizzato da Massimo Discenza, Toscani parla dei suoi eroi sportivi, di quei numeri uno che vanno controcorrente e che sanno lasciare un’impronta anche al di fuori del loro mondo. E lancia più di una frecciata a quegli sportivi “ricchi e celebrati” che non vogliono prendere posizione sui temi sociali più caldi. Infine l’amore per l’Inter, unico, incondizionato, inarrivabile. Perché l’Inter, come dice Toscani, è “un fuorilegge”. E proprio per questo gli assomiglia così tanto. Appuntamento con lo speciale "Lo sport a colori di Oliviero Toscani" oggi alle 21 su Sky Sport 24 e disponbile on demand.