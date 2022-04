Futsal, Final Eight femminile: le squadre

8/8

BISCEGLIE - La qualificazione è stata un’impresa compiuta all’ultimo respiro, ma alla fine il Bisceglie ce l’ha fatta e ricoprirà al PalaDolmen il doppio ruolo di padrona di casa e protagonista della kermesse. Primo anno in Coppa per Di Chiano, non per le nerazzurre che ora avranno il compito di farla durare più di 40’, rendendo la vita difficile alle campionesse in carica. Il talismano è Nicoletti, che di Final Eight ne ha vinte 5, occhio anche ad Elpidio, decisiva dal dischetto in quella del Montesilvano. Crederci è giusto, provarci è obbligatorio