Le pagelle di Juventus-Manchester City 2-0

Allo Stadium finisce 2-0 per la Juve sul City. Decidono i gol di Vlahovic e McKennie, che prendono 7 in pagella così come tutta la difesa, Di Gregorio compreso, Locatelli e Weah: l'MVP è Yildiz. Nella squadra di Motta tutti sufficienti: i voti più bassi sono i 6 di Thuram, Conceiçao e Koopmeiners. Nel City si salvano in quattro: Doku, De Bruyne, Gundogan e Bernardo Silva meritano 6. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Federico Zancan

