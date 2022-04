10/10

Pillole di saggezza regalate ai ragazzi, ma Spalletti inverte i ruoli nel suo discorso finale: "Nonostante l’ultimo risultato era per me fondamentale partecipare a questo incontro e sono orgoglioso di incontrare voi studenti, perché non sono io quello dietro alla cattedra, ma voi. Io ho un ‘banchino’, perché sono convinto dalla qualità delle vostre domande che riuscirò a prendere qualcosa da trasferire dentro lo spogliatoio e ai miei calciatori"

IL DISCORSO DI SPALLETTI AGLI STUDENTI