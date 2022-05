1/18 ©IPA/Fotogramma

KARIM THE DREAM - Una macchina da gol, 42 reti in stagione in 42 partite giocate. In Champions un exploit dopo l'altro. La sua scansione di partite è mozzafiato. Totale (per ora) di 14 gol, 9 nella fase a eliminazione diretta

Inter-Real: no gol

Real-Sheriff: gol

Shakhtar-Real: gol

Real-Shakhtar: 2 gol

Sheriff-Real: gol

Real-Inter: infortunato

Psg-Real: no gol

Real-Psg: 3 gol

Chelsea-Real: 3 gol

Real-Chelsea: gol

Man City-Real: 2 gol

Fase a eliminazione diretta: