Le probabili formazioni di Bodo Glimt-Lazio

Baroni con due dubbi da sciogliere: in porta ballottaggio tra Provedel e Mandas, in attacco Dia favorito su Castellanos, che dovrebbe comunque giocare uno spezzone di partita. Sulla trequarti Isaksen, Pedro e Zaccagni. Bodo Glimt-Lazio è giovedì 10 aprile alle 18:45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K (213), Sky Sport 253 e in streaming su NOW