UNA ROVESCIATA ALLA CR7 - La storia venne raccontata dal sito ufficiale della FIFA nel 2020. Protagonista Andrew Hicks che, proprio in un vecchi contro giovani perso da lui e colleghi "anziani" 7-1, giurò di aver segnato alla Cristiano Ronaldo l'unico gol della sua squadra. E non una rete qualunque: "Come la rovesciata alla Juventus". Sì, quella del 2018 con annessi applausi dello Stadium che convinsero il fenomeno portoghese a scegliere la Juve come sua futura squadra.