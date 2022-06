Mbappé, Neymar e Gigio sfidati da uno youtuber

Tre grandi campioni "sotto pressione". Kylian Mbappé, Gigio Donnarumma e Neymar - compagni al Psg - sono stati sfidati sul campo dallo youtuber italiano Enrico Lazzarato. Si parte dai tiri in porta e da quelli al volo contro Mbappé per poi passare ai rigori contro Donnarumma. Per concludere, una bella partitella contro Neymar ed altri giocatori del Psg (come Xavi Simons, Marquinhos e Nuno Mendes). Risate, scherzi, battute ed anche un pizzico di emozione: guarda nel video come è andata la challenge.