1/8

Un successo "annunciato" ma non significa che non vada adeguatamente celebrato. Il Real Madrid, insieme allo sponsor tecnico che veste il club, ha ideato una maglia speciale per il suo campione speciale. Dettagli in oro, naturalmente, che risaltano particolarmente sulla classica maglia bianca: c'è modo migliore per dire al mondo che Benzema è il nuovo Pallone d'Oro?