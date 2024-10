Nel weekend è tempo di tornare in campo in campionato: sarà la seconda ripresa dopo la sosta del 2024-25, ma chi va meglio (e chi peggio) di solito? Abbiamo creato una classifica basandoci sui risultati post pausa nazionali tra scorsa stagione e quella attuale: nessuna ha sempre vinto, così come nessuna ha sempre perso. Sono quattro le imbattute: Inter, Roma, Bologna e anche il Lecce

